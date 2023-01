Ausstellung im Stift Klosterneuburg zeigt besonderes Meisterwerk

Werbung

Bis Mariä Lichtmess (2. Februar) sind im ganzen Land unzählige Krippen aufgestellt. Eine herausragende Krippe, die auch besichtigt werden kann, beherbergt das Stift Klosterneuburg: Dabei handelt es sich um eine seltene Korallenkrippe. Sie ist um 1650 in einer Werkstatt in Trapani in Sizilien hergestellt worden. Die knapp 60 mal 45 Zentimeter große Krippe ist ein handwerkliches Meisterwerk. Die Figuren sind zur Gänze aus roter Koralle geschnitzt, wobei das Rot das Blut Christi symbolisiert.

Zu der Krippe, die seit 2011 in der Schatzkammer öffentlich zugänglich ist, gibt es eine witzige Anekdote: Da unbekannt war, wie die Krippe gereinigt werden sollte, entschied man sich in Klosterneuburg dafür, die Krippe einfach jahrelang nicht anzurühren und zu hoffen, dass nichts passiert. Als 2011 die Schatzkammer saniert und öffentlich zugänglich gemacht wurde, wollte eine Diplomandin der Universität für angewandte Kunst die besondere Krippe genau unter die Lupe nehmen.

Die Chorherren waren verunsichert, was sie ob der ungepflegten Krippe sagen würde. Doch wie sich herausstellte, hatten sie intuitiv richtig gehandelt: „Nicht gereinigt? Das ist ja großartig! Wissen Sie, wie viele Korallenkunstwerke schon durch Putzmittel zerstört worden sind? Da werden chemische Reaktionen ausgelöst, die die Korallen von innen zersetzen. Sie nicht zu reinigen ist definitiv die beste Pflege“, so die Reaktion der Diplomandin. Sie attestierte den Klosterneuburger Korallen, in einwandfreiem Zustand zu sein.

Die Korallenkrippe ist das ganze Jahr in der Schatzkammer des Stiftes ausgestellt. Nähere Informationen gibt es unter www.stift-klosterneuburg.at .