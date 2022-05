Cinema Paradiso Baden und St. Pölten: Cinematic Jazz im Kino

Werbung

Kyle Eastwood steht seinem vielbegabtem Vater, Kinolegende Clint Eastwood, in Sachen künstlerischem Talent um nichts nach. Schon als kleiner Junge hat er die Leidenschaft seines Vaters für Film und vor allem Jazzmusik mit allen Poren aufgesogen. Dies war am 26. und 27. April „live in concert“ in den ausverkauften „Cinemas Paradiso“ Baden und St. Pölten beeindruckend zu hören.

Die fünfköpfige Kyle Eastwood Band begeistert mit vielseitigem wie leidenschaftlichem Spiel. Sein neues Album „CInematic“ ist dabei Programm. Filmmusiken der legendären Komponisten John Williams, Ennio Morricone und Lalo Schiffrin interpretiert die Kyle Eastwood Band in zeitgemäßer Frische wie klassischer Hingabe. Dabei haben diese Ikonen mit dem virtuosen Jazz Bassisten Kyle, der ursprünglich ebenso Regisseur und Filmemacher werden wollte, vor allem eines gemeinsam: Sie komponierten und arrangierten den Score für Filme seines Vaters Clint.

So sind das feinfühlige Thema, das Vater und Sohn zusammen für Eastwoods „Gran Torino“ entwarfen, wie auch Multitalent Clint Eastwoods Eigenkomposition für sein Oscar gekröntes „Unforgiven“ zentrale Momente des Abends. Weitere Höhepunkte: Adeles „Skyfall“ (James Bond) in groovend treibender Interpretation oder Henry Mancinis mit kindlicher Spielfreude dargebrachtes „Pink Panther“. Morricones Liebesthema des Über-Klassikers „Cinema Paradiso“, filmischer Pate der beliebten niederösterreichischen Programmkinos, durfte natürlich nicht fehlen.

Es ist ein Erlebnis, Musikern nicht nur zuzuhören, sondern die Leidenschaft, die beim Spielen durch sie hindurchfließt, zu beobachten. Kyle Eastwood weiß gleichermaßen spürbar zu berühren und zu elektrisieren, technische Raffinesse trifft auf Verspieltheit. Hier schließt sich der Kreis zum Werk seines Vaters.

Über Kyle Eastwoods Pläne für eine Rückkehr auf die heimischen Bühnen kommendes Jahr im großen Stil, die kreative Zusammenarbeit mit seinem Vater und seine Arbeiten als Filmkomponist lest ihr in einer der folgenden Ausgaben im NÖN-Exklusiv-Interview.