Haydnregion NÖ lädt zu Michael-Haydn-Schwerpunkt .

Am 12. September steht Michael Haydn im Mittelpunkt: Um 15 Uhr erfolgt im Haydn-Ge­burtshaus in Rohrau (Bezirk Bruck/Leitha) die Vorstellung der musikwissenschaftlichen Publikation „Johann Michael Haydn ― kein ver­gessener Meister“, die derzeit in Zusammenarbeit mit der „Haydn Science“-For­schungsstelle der Donauuniver­sität Krems verfasst wird.