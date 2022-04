Baden: Pate bei der Beyondbühne

Werbung

Werde Pate der Beyonbühne und so zum hilfreichen Partner Österreichs größter Jugendbühne: Die Beyondbühne steht für Wandel, bleibt weder in ihrem Programm, noch seinen Projekten oder Strukturen stecken. Sogar der Name wurde im Herbst von Biondekbühne in Beyonbühne gewandelt.

Und es zeigt, dass sich Veränderung in vielen Facetten zeigen muss, auch in einem vielleicht intensiv anmutenden Einschnitt einer Namensänderung. Auch begleitet die Beyondbühne die Suche nach einem geeigneten Spielort, geträumt wird seit Anbeginn von einem eigenen Haus. Der letzte Spielort war die Halle B.

Nach einem heftigen Unwetterregen im August 2021 wurden die Probenräume zerstört und seither spielt man in der Theaterpassage in der Grabengasse, bis die Halle B wieder bezugsfertig ist. Gedanken macht sich die neue Geschäftsleitung auch darüber, wie Kinder oder Jugendliche z.B. mit einer Behinderung, trotzdem an den Kursen teilnehmen können: „Wir haben ein Patensystem gestartet, wo man die Finanzierung eines Mitgliedsbeitrages für ein Kind ein Semester lang übernehmen kann.“ Somit werde es ermöglicht, das finanziell benachteiligte Kinder und Jugendliche „unsere Kurse besuchen und die Theater-, Film- und Tanzwelt für sich entdecken können“, so Mühlbacher.

Info: 0676/4636322

office@beyondbuehne.at