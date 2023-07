Urlaubsflair mit Italo-Pop lockte nach Grafenegg

Unter dem Titel „La Notte Italiana – Italo-Pop Nonstop, Best of“ ist die Formation „Insieme“ am Mittwochabend beim Sommernachtskonzerts im Wolkenturm Grafenegg aufgetreten. „Insieme“ - das sind Monika Ballwein, Christian Deix, der mexikanische Tenor Rene Velazquez-Diaz und Erik Arno. Zusammen bringen sie Hits der Italo Pop-Szene in einer unterhaltsamen Show auf die Bühne.

Humor, Leidenschaft und Liebe

Bereits im Vorjahr 2022 haben Insieme in Grafenegg ein Konzert gegeben. Seit 2012 begeistert die Gruppe das Publikum mit Leidenschaft, Energie, Liebe zur Musik und einer Prise Humor. Gemeinsam mit ihrer Begleitband „Die Fabelhaften Pizza-Boys“, konnten sie am Mittwochabend das Publikum bereits mit der ersten Nummer begeistern.

Insieme am Mittwochabend zum zweiten Mal in Grafenegg Foto: cayenne

„Die Italienische Nacht“, der musikalische Bogen ihrer Show, spannt sich von Al Bano bis Adriano Celentano, von Laura Pausini bis Gianna Nannini und von Eros Ramazzotti bis zu Opernarien-Hits von Luciano Pavarotti. Darunter auch echte Klassiker wie: Volare, Azzurro, Gente di mare - allesamt Lieder die zum Mitsingen anregen.

Trotz kühler Temperaturen, war das Publikum bis zum Ende motiviert und forderte mehrere Zugaben. Auch im nächsten Jahr hat die Italo-Pop-Formation ein Sommer-Konzert geplant. Am 31. Juli 2024 treten sie unter dem Titel „INSIEME Best-of VIII“ im Wolkenturm Grafenegg auf. Auch heuer sind sie noch zu sehen: Am 8. Dezember im Haus der Musik in Grafenwörth und am 13. Dezember in der Johann Pölz-Halle in Amstetten.