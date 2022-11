Grafenegg: Opulenz im Park

Werbung

Einen Relaunch gibt’s diesmal beim visuellen Auftritt: Das Corporate Design Grafeneggs wurde umgestaltet, mit gedämpfteren Farben und handlicher Programmbroschüre.

Sonst ist (fast) alles beim Alten geblieben. Rudolf Buchbinder verspricht „wieder die Crème de la crème“, die Sommernachtsgala am 22. und 23. Juni eröffnet die Saison im Wolkenturm (mit Asmik Grigorian, René Pape und Gautier Capucon), die Sommerkonzerte nennen sich jetzt „Sommerklänge“. Und das Festival startet am 11. August mit Mendelssohn-Bartholdys „Ein Sommernachtstraum“ (mit dem Tonkünstler-Orchester NÖ und der jungen Niederösterreicherin Patricia Nolz als Solistin) und endet am 3. September mit den Wiener Philharmonikern.

Dazwischen wartet viel Hörenswertes vom European Union Youth Orchestra über das Kyiv Symphony Orchestra (mit Rudolf Buchbinder als Solist) bis zu „Il Giardino Armonico“.

Dazu gibt es wieder Matineen, Préludes, Einführungen, die Grafenegg Academy und den „Ink Still Wet“-Workshop. Als Composer in Residence wurde der Franzose Philippe Manoury eingeladen. Der allgemeine Kartenverkauf startet am 23. November.

