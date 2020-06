Große und kleine Klischees, Witz und Scharfsinn, Affären und Parties - all das gibt's, Krise hin oder her, auch, im Theatersommer. Und das steht sogar im Programm. Zumindest bei Anna Katharina Bernreitners außergewöhnlicher Musiktheater-Reihe "Oper rund um". Die macht heuer, nach Bädern, Plätzen, Schulen und Apotheken, Station in der Waidhofner Eishalle. Und lässt dort Götter und Menschen feiern, und zwar mit Jacques Offenbachs "Orpheus in der Unterwelt". Premiere ist am 16. Juli, gespielt wird an sechs Abenden unter der musikalischen Leitung von Raphael Schluesselberg.

Wie eine "schöne neue Welt" aussehen kann, das erkundet Bruno Max heuer mit seinem Theater im Bunker. Dort, im ehemaligen Luftschutzstollen in der Mödlinger Brühlerstraße, erschaffen Denker, Dichter und Science-Fiction-Schreiber ihr "Utopia", das, so Theaterintendant Bruno Max, durch die "Neue Normalität" nach der Corona-Krise noch mehr "atemberaubende Aktualität" bekommen hat.

Gespielt wird, wie immer, mit riesigem Ensemble an unterschiedlichsten Stationen, jeder Besucher bekommt zur Eintrittskarte ein Mund-Nasen-Visier aus Plexiglas (das während der Vorstellung im Bunker auch getragen werden muss). Premiere ist am 9. August, zu sehen ist "Utopia. Schöne neue Welt(en). Im Bunker" bis 30. August, mit gestaffelten Beginnzeiten ab 18 Uhr.

