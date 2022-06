Sommertheater-Premiere Sitzenberg: Wenn der Theodor "Euer Gnaden" regiert

Lesezeit: 2 Min Michaela Fleck

M it Hofmannsthals "Unbestechlichem" eröffnete Martin Gesslbauer am Freitag - einen Tag nach Marika Lichters "Romeo und Julia" in Winzendorf - Niederösterreichs Sommertheaterreigen im Schloss Sitzenberg.