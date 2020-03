„Nein, wir können damit nicht Auschwitz erklären!“ Stellt Historiker Hannes Leidinger klar. Und Vernichtungslager findet man auch nicht, in der eben eröffneten Sonderschau in St. Pöltens Haus der Geschichte.

Statt dessen beginnt man „am Ende“, also: 1945. Und geht dann zurück zum Anfang, also: 1889, als in Braunau am Inn der jüngste Sohn des Zollbeamten Alois Hitler geboren wurde: Adolf. Von dessen Eltern (aber nicht von dessen Wurzeln), von dessen „einzigem“ Freund, von dessen Leidenschaften (etwa für Richard Wagner) und Niederlagen (etwa in der k.u.k. Staatslotterie) wird da erzählt. In Taufbüchern, Schwarzweißfotos, Kurrentbriefen und Guckkastenbühnen, in Notenblättern („das zeigen wir zum ersten Mal“), Nachtkästchen (aus dem Männerwohnheim), „Möbelbildern“ und Reichsträumen, in weißen Bildern auf schwarzen Wänden.

Und auf den weißen Wänden rundum? Da wird vom sterbenden Kaiserreich und vom auflebenden Deutschtum erzählt, von Friedenskämpferinnen und Eugenikern, von Bürgermeistern und Reichsräten. Dazwischen stehen Reisetruhen (aus Mayerling) und Schulbänke (aus Mödling), hängen „germanische“ Ölbilder (aus NÖs Landessammlungen) und deutsche Trinkhörner (aus Zwettls Stadtmuseum).

Haus der Geschichte-Leiter Christian Rapp: „Es geht uns auch um Hitler. Es geht uns aber ganz stark um den Kontext!“