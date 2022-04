Beim Barockfestival heißt es heuer: "In Music We Trust"

Werbung

"Musik und Konzerte sind Investitionen in menschliches Wohlbefinden", zeigte sich die künstlerische Leiterin Caroline Berchotteau anlässlich der Präsentation am Dienstag überzeugt. Von 18. bis 20. August geht "Jazz im Hof" in Szene.

Eröffnet wird das Barockfestival laut Aussendung mit einer Österreich-Premiere, wenn das Programm "Violette de Nuit" der deutschen Gambistin Marthe Perl zu erleben ist. Sie tritt gemeinsam mit dem Lautenisten Johannes Gontarski und der weiteren Gambistin Hanna Thiel auf.

Dorothee Mields und das Boreas Quartett Bremen präsentieren eine wenig bekannte Musikhandschrift der Renaissance mit Werken aus dem "Basevi Codex" - eine Sammlung franko-flämischer Chansons, Motetten und Messsätze.

In "Canticles of Now" verschmelzen Hildegard von Bingens Werke unter Einsatz der technischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts mit Eigenkompositionen und freien Improvisationen von Anna-Maria Hefele, Tomek Kolczynski und Giuseppe Lomeo. Zum Abschluss sind als Österreich-Premiere die Vogelstimmen-Künstler Jean Boucault und Johnny Rasse mit dem Flötisten Pierre Hamon und ihrem Programm "Syrinx" in St. Pölten zu Gast.

Als weitere Veranstaltungen wurden das zweite MUSIK.STP-Festival am 29. Juli und am Tag darauf das 19. Bluesfestival jeweils am Ratzersdorfer See angekündigt. Bei "Jazz im Hof" im August werden als Künstler die Französin Camille Bertault und der Österreicher David Helbock, das kroatisch-österreichische Duo Valcic-Preuschl, das Quartett "La Luna de Seda", die österreichische Pianistin Verena Zeiner, der israelische Schlagzeuger Ziv Ravitz und das trio akk:zent austrian accordion excess erwartet. Die Konzerte finden im Barockgarten des Stadtmuseums St. Pölten und bei Schlechtwetter im "Frei:raum" statt.