St. Pölten Helfer-Armada in Vorfreude auf das Frequency

Eine Zeltstadt wird auch heuer beim Frequency entstehen (hier 2011) Foto: APA/WWW.FOTOPLUTSCH.AT

D as ab dem kommenden Donnerstag startende Frequency-Festival in St. Pölten wird für zahlreiche Helfer einmal mehr eine Herausforderung darstellen. Vom Roten Kreuz werden in Summe rund 500 Personen aufgeboten, die die medizinische Versorgung am Gelände übernehmen. Nach zweijähriger Coronapause wird generell mit 50.000 Gästen pro Tag gerechnet. Der ÖAMTC empfiehlt, bei der An- und Abreise auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen oder Fahrgemeinschaften zu bilden.