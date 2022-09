Herbstprogramm: Im VAZ wird es heimisch

Werbung

Noch vor einem Monat tanzten dort beim Frequency 150.000 Menschen. Das VAZ blickt jedoch schon auf die kommende Herbstsaison, „die vor allem viel von unterschiedlicher Musik für Jung und Alt geprägt wird“, sagt VAZ-Chef René Voak.

Als erstes Genre stellt sich im VAZ der Austropop vor. Am Sonntag, 18. September, ab 18 Uhr performt dort Peter Cornelius. Danach folgt am Donnerstag, 22. September, um 20 Uhr ein Alpendrama in der legendären Musical-Show „Der Watzmann ruft“. Übrigens zum allerletzten Mal in der Originalbesetzung.

Aber auch die nächste Austropop-Generation holt das VAZ-Team auf die Bühne. Die Band Edmund gibt am 1. Oktober Songs wie „Leiwand“ oder „Prinzessin“ zum Besten.

Am Freitag, 4. November, löst jede Menge Comedy den Austropop ab. Denn Alex Kristan präsentiert anlässlich seines 50ers das brandneue Abendprogramm „50 Shades of Schmäh“. Danach kehrt das VAZ-Programm aber wieder zur Musik zurück. Am 12. November tritt Alexander Eder mit seiner unverkennbar tiefen Stimme auf oder am 18. November die Ausnahmekünstlerin Ina Regen. Und am 1. Dezember singt Gert Steinbäcker unter anderem sein Lied “Alles hat sei Zeit“, das für sein Publikum eine spezielle Bedeutung bekommen wird, denn es handelt sich um seine letzte Tournee. Und sollte das Konzert zu melancholisch sein, amüsiert Josef Hader am 17. Dezember im VAZ mit seiner Show „Hader on Ice“.