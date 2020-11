Da mischen sich pulsierende Wechselrhythmen mit komplexen harmonischen Durchgängen, arabisch angehauchte Klänge mit deftiger Volksfestatmosphäre, gefühlvolle Balladen mit balkanischen Passagen, jazzige Momente mit toskanischen Liscio.

Riccardo Tesi am diatonischen Knopfakkordeon, Maurizio Geri an der Gitarre, Claudio Carboni am Saxofon, Gigi Biolcati am Schlagzeug: Wann und wo sie wieder auftreten werden, steht derzeit wie so vieles in den Sternen. Für St. Pölten war’s jedenfalls eines der letzten Livekonzerte vor dem Lockdown.

Fazit: Italianità international – mit ein bisschen spürbarer Wehmut.