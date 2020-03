Persönlich geht nichts mehr. Telefonisch und elektronisch schon. Denn seit heute, Montag, hat auch das Kartenbüro am St. Pöltner Rathausplatz "zum Schutz unser aller Gesundheit" zu.

Erreichbar ist man aber nach wie vor. Zu den gewohnten Öffnungszeiten, also Montag bis Freitag von 9 bis 18 und Samstag von 9 bis 14 Uhr unter der Nummer 02742 90 80 80-600 . Oder per E-Mail an karten@landestheater.net, karten@festspielhaus.at bzw. karten@buehneimhof.at. Dort werden auch Rückerstattungen abgesagter Vorstellungen bearbeitet.

Wobei: Abgesagt ist in den drei großen, St. Pöltner Kulturhäusern der NÖKU, also: Festspielhaus, Bühne im Hof und Landestheater nach wie vor erstmals alles bis 3. April. In der Bühne im Hof etwa hat man aber schon jetzt für fünf von bisher sieben abgesagten Konzerten, Kabarettabenden und Co. Ersatztermine gefunden - von Thomas Gansch und Birgit Denk bis Viktor Gernot und Familie Lässig. Gespielt wird, statt im März, aus heutiger Sicht im Juni und im November. Karten behalten ihre Gültigkeit, wer gekaufte Karten trotzdem retournieren will, kann entweder umbuchen oder bekommt sein Geld zurück (was für alle Häuser gilt).

Mehr: www.buehneimhof.at; www.festspielhaus.at; www.landestheater.net