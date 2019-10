Tartu ist schon fix. Bodø auch. Estlands zweitgrößte Stadt und Norwegens Kommunenhauptstadt am Polarkreis werden 2024 für ein Jahr Kulturhauptstadt Europas. In St. Pölten muss man dagegen noch zwei Wochen warten. Dann, am 11. November, kommen vier der zwölf Juroren für einen Tag an die Traisen. Und verkünden nach einem Hearing am 12. November, ob St. Pölten Österreichs dritte Kulturhauptstadt nach Graz und Linz wird.

„Sicher“ sei das noch nicht, meint man dazu in der Kulturabteilung des Landes. Schließlich hat der Jurybericht nach der ersten Bewerbungsrunde noch „große Herausforderungen“ beim „spezifischen, kulturellen Profil“ konstatiert und eine „klarer ausgearbeitete künstlerische Vision“ eingefordert. Die hat man mit dem exakt 100 Seiten und rund 60 Projekten aus den über 300 Ideen umfassenden zweiten so genannten bid book Mitte Oktober abgegeben. Der Domplatz oder das Glanzstoff-Areal finden sich darin als zwei der „Freiräume“, die man „ganz bewusst bespielen will“, so Kulturlandeshauptstadt-Geschäftsführer Michael Duscher. Auch der Klangturm sei „ein Thema“, so Kulturabteilungsleiter Hermann Dikowitsch, genauso wie die Synagoge. Und: „die Region“, von Melk bis Grafenegg. Was man „auf jeden Fall“ realisieren will, ist das neue „KinderKunstLabor“, ein Vermittlungshaus für junges Publikum bis 12.

Und wenn doch Bad Ischl oder Dornbirn den Zuschlag bekommen? Gibt es „einen Plan B“, so Michael Duscher, mit einem „Kunst- und Kulturschwerpunkt 2024“ und mit „allen Kulturinfrastrukturvorhaben in einer etwas kleineren Form“. Und mit St. Pölten als „NÖs Kulturhauptstadt 2024“, so Johanna Mikl-Leitner.