Nett ist er nicht. Aber charmant. Und schön. Und sehr anziehend. So sehr, dass „alle ihm Tür und Tor öffnen“. Sagt Tobias Artner. Und feiert am 14. März als einer Premiere, der schon im Romantitel das Wörtchen „Hochstapler“ neben seinem Namen stehen hat: Felix Krull.

„Mir“, sagt der Schauspieler, der in St. Pölten zuletzt in Schillers „Parasit“ zu sehen war („gibt’s einige Parallelen“), „ist dieser Typ grundsympathisch. Auch wenn ich ihn nicht in meinem Freundeskreis haben möchte!“ Er wolle immer nur eines: „Ein anderer werden“ (zuletzt sogar ein Marquis). In der Regie von Felix Hafner wird das auch „ziemlich komisch“, obwohl man schon auch politische Strukturen erkennt.

„Abgedreht, aber mit Tiefsinn“ werde dagegen Tobias Artners nächste Premiere in NÖs Landestheater: „Die drei Musketiere“ (ab 10. Juni).

