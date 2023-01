St. Pölten: Neue Impulse für Niederösterreichs (Kultur-)Hauptstadt

Werbung

Mit Rad, Wein und jeder Menge Plänen traf man sich am Freitag vor St. Pöltens Dom. Denn: Dort fängt's an. Und zwar die Initiative für Niederösterreichs neue (alte) Kulturhauptstadt. Genauer: "Kunst-, Kultur- und Bildungsstadt", konkretisiert Niederösterreichs Landeshauptfrau. "Pulsierend", "innovativ" und "lebenswert" soll die werden, so Johanna Mikl-Leitner.

Und dazu werde es auch "neue Projekte" geben, die man "in guter Abstimmung zwischen Stadt und Land" umsetzen will. Denn: "Eine positive Entwicklung kann nur gemeinsam entstehen."

Zu dieser Entwicklung gehören für NÖs Tourismus-Landesrat Jochen Danninger auch "neue touristische Impulse", wie etwa die beiden "blau-gelben Hauptstadtregion-Packages", die man gerade entwickelt hat.

"Bei uns", hält St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler fest, "ist alles da und alles nah - ob mit dem Rad zum Weltkulturerbe ums Eck oder auf kulinarische Entdeckungsreise mit Weinverkostung"

All das stecke auch in den beiden Packages. Das eine, "Genussreiches in St. Pölten und Umgebung“, verbindet im Rahmen einer Genusstour Museen- mit Heurigenbesuchen, erwandert das Dirndltal und serviert ein Feldversuchs-Menu beim Wirtshauskultur-Wirt. Das andere, „Radeln um die Landeshauptstadt“, führt entlang des Traisental- und Pielachtal-Radweges zu Ordensbrüdern, Naturkosmetikern und, für die Müden, auch ein Stück weit mit der Mariazellerbahn.

Den offiziellen Start der neuen "erweiterten" Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land feiert man vor St. Pöltens Dom - und das von 8. bis 10. September gleich drei Tage lang und im wahrsten Wortsinn mit Pauken und Trompeten. Niederösterreichs Tonkünstler-Orchester wird, unter der künstlerischen Leitung von St. Pöltens Festspielhaus, den neu gestalteten Domplatz eröffnen.

Denn: Das Festspielhaus will - wie der Domplatz - "mittendrin" sein, "im Leben der St. Pöltnerinnen und St. Pöltner und in der Stadtgemeinschaft", so Festspielhaus-Leiterin Bettina Masuch, die den Startschuss auch "als wunderbare Gelegenheit der gelebten Nachbarschaft und nicht zuletzt als Visitenkarte für eine ambitionierte Kulturstadt" sieht.