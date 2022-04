Neuer Leiter der Musik- und Kunstschule: „Auch auf die Basis schauen“

Werbung

Seit fünf Jahren unterrichtet Lukas Schönsgibl an der Kunst- und Musikschule St. Pölten Gitarre und E-Gitarre, seit eineinhalb Jahren unterstützt er den interimistischen Leiter Franz Helfersdorfer bei der Administration. „Da konnte ich das System schon gut kennenlernen“, sagt der 31-Jährige. Im Bewerbungsverfahren setzte sich sein Konzept durch.

Dabei sei das Job-Interview gar nicht so einfach gewesen. Eine Stunde lang saß er vor sechs Monitoren und wurde befragt. „Das war etwas eigenartig. Dem Stadtsenat wurde ein Dreiervorschlag übermittelt und dieser hat mich ausgewählt“, freut sich der Musiker, der seit seinem 16. Lebensjahr immer wieder auf Tourneen unterwegs war. So war er bei Conchita Wurst Lead-Gitarrist und spielte auch mit Nadine Beiler und Julian Crampton. Aber auch das Unterrichten begleitet ihn seit langer Zeit. „Ich bin schon früh in das Musikschulwesen gekommen. 2013 habe ich in Prinzersdorf begonnen“, sagt Schönsgibl. Außerdem hat er eine Musikschule für Erwachsene aufgebaut, die er vor zwei Jahren übergeben hat, um seinen Fokus ganz auf St. Pölten zu richten.

Der studierte Instrumentalpädagoge absolvierte einen Master im Bereich Kulturmanagement und beschäftigte sich in der Abschlussarbeit mit dem Thema Qualitätsmanagement an Musikschulen. Schönsgibls erklärtes Ziel: „Wo wir schon gut sind, wollen wir noch besser werden. Wir wollen aber auch auf die Basis schauen, denn es soll eine Musik- und Kunstschule für alle sein.“ Als Herzensangelegenheit bezeichnet er auch die moderne Gestaltung der Schule in der Ausstattung und im Außenauftritt. „Die Infos und die Interaktion sollen möglichst niederschwellig möglich sein“, betont Schönsgibl. Besonders die Orchesterarbeit ist ihm ein Anliegen. „Das gemeinsame Musizieren schweißt zusammen“, ist er überzeugt. Und die Orchesterarbeit könne vielseitig sein, sie reicht von der Kammermusik bis zum Zitherduo. Doch auch die Idee für Sozialprogramme schwebt im Kopf des 31-Jährigen herum.

Begeistert sieht er dem Bau des Grillparzer Musik- und Kunstschulcampus entgegen. „Der Hort und die Musikschule werden dann verbunden sein, so ein Konzept ist die Zukunft.“ Geboten wird dann Platz für verschiedene Unterrichtsformen. Mit dem neuen Tanzsaal ist der Unterricht dann nicht nur in Wagram möglich. „Wir wollen in diesem Bereich auch moderner werden mit Angeboten im Bereich Hip-Hop und Urban Dance.“