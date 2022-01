Neujahrskonzert des NÖ Tonkünstler-Orchesters im Festspielhaus

Das Neujahrskonzert mit dem Tonkünstler-Orchester fand am gestrigen Neujahrstag im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Festspielhaus St. Pölten statt. Die Landeshauptfrau sagte dabei: „Es gibt kein besseres Lebensgefühl als hier im Festspielhaus mit dem Neujahreskonzert in das neue Jahr 2022 zu starten. Dieser Freude darf ich gleich einen aufrichtigen Dank anhängen. Einen Dank fürs Zusammenhalten mit Blick auf die herausfordernden letzten Monate: Unserem Gesundheitspersonal, das Übermenschliches leistet. Unseren Pädagoginnen und Pädagogen, Unternehmerinnen und Unternehmern, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und all den Menschen, die in unseren Blaulicht- und Einsatzorganisationen tätig sind und natürlich auch den tausenden Ehrenamtlichen in unserem Land.“

Im Blick auf das abgelaufene Jahr sagte sie, dass es den Kunst- und Kulturschaffenden im vergangenen Jahr bescheiden gegangen sei. „Denn die Kultureinrichtungen und Kulturinitiativen mussten auch letztes Jahr viele Zwangspausen machen. Sie haben dennoch jedes mögliche Zeitfenster genutzt, um ihr Publikum zu erfreuen. So haben wir alle auch einen wunderschönen Kultursommer NÖ erleben dürfen mit mehr als 2.500 Veranstaltungen und über 360.000 Besuchern.“

Im Blick auf das Jahr 2022 verwies die Landeshauptfrau auf das 100-jährige Jubiläum der Trennung Niederösterreichs von Wien und den damit heuer verbundenen Feierlichkeiten sowie die Herausforderungen, die Corona auch in diesem Jahr mit sich bringen werde.

„Und auch für dieses Jahr haben wir viel vor. Wir wollen, dass 2022 Kunst und Kultur für alle spürbar und fühlbar wird. Selbstverständlich unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen und Hygienemaßnahmen. Sowohl bei den kleinen Kulturinitiativen, als auch bei den großen. Auf zwei Highlights dürfen wir uns in diesem Jahr besonders freuen: Zum ersten auf die Landesausstellung ,Marchfeld Geheimnisse‘, wo die Beziehung zwischen Mensch, Kultur und Natur im Laufe der Geschichte des Marchfeldes unter die Lupe genommen wird, und zum zweiten auf das Jubiläumsjahr ,100 Jahre Niederösterreich‘. Aber wir wollen im Jubiläumsjahr nicht nur zurückblicken, sondern auch nach vorne schauen. Und deshalb arbeiten wir auch an der Landesstrategie 2030 unter dem Motto ,Mein Land denkt an morgen, das auch im Jubiläumsjahr präsent sein wird“, so Mikl-Leitner.