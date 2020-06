Am 1. Juli: Museum NÖ und Schiele Museum öffnen wieder .

Am 1. Juli sperren auch das Museum Niederösterreich im St. Pöltner Kulturbezirk und das Schiele Museum an der Tullner Donaulände wieder ihre Türen auf – mit dem „jungen Hitler“ und der neuen „Klima“-Schau an der Traisen und offenen Ateliers und einer Reihe Originalen an der Donau.