Vier sind es noch bis Jahresende. Und 2020? Stehen gleich die nächsten an. Die nächsten Premieren nämlich. Denn auch wenn St. Pöltens Bühne im Hof keinen Premieren- und erst recht keinen Repertoire-Spielplan hat: Neues gibt’s trotzdem jede Menge. Und mit Neuem wollen auch die „Alten“ gerne kommen.

Roland Düringer etwa geht am 7. November in „Africa Twins“ Motorradfahren, während Willy Astor zwei Tage später als „Jäger des verlorenen Satzes“ in den Sprachdschungel aufbricht. Tricky Nicky zaubert am 13. und 14. November in „Nikipedia“ mit Siri, Alexa und mit seiner Omi. Und Angelika Hager bittet am 6. Dezember zum „X-Mas Special“.

„Die kommen, weil sie einfach Kult sind – und weil die Bühne im Hof Kult ist!“ Daniela Wandl, Bühne-im-Hof-Leiterin, über die Geschwister Well

Im Jänner geht es munter weiter. Da denkt Manuel Rubey über das Verschieben, Aufschieben und den „Goldfisch“ nach (am 25. Jänner). Thomas Maurer rechnet in Prozenten und fragt sich trotz aller Fakten „Woswasi“ (am 7. März). Soul-Musiker, Hancock- und Shakira-Sänger Raul Midón bringt den Regenbogen in den Hof (am 8. Mai). Und 5/8erl in Ehr’n singen schlicht „Yeah Yeah Yeah“ (am 9. Mai).

Vier Niederösterreich-Premieren also im Frühjahrsprogramm 2020. Und vier Österreich-Premieren noch obendrauf: „Die Nibelungen“ (ab 12 und ab 22. Jänner), Musik „über Gott und Teufel“ (mit Trabitsch, Lechner & Rosmanith am 29. Februar), 20 Jahre Denk & Band (mit Birgit Denk am 14. März) und Christina Gegenbauers „Am Boden“ (mit Puppenspielerin Manuela Linshalm am 28. & 29. Mai).

Und: ganz viele „alte Hasen“, von Alfred Dorfer (am 24. Jänner) bis zu den Geschwistern Well (am 18. April). Drei der „alten Hasen“ kommen schon nächsten Montag: die Tiger Lillies . Die feiern heuer ihren 30er – und die Bühne dann im nächsten Jahr.

