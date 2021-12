Ernest Kienzl: Kunstvoll durch die Jahrzehnte

Auf ein Dreiviertel jahrhundert voller Kunst und Ausstellungen kann der St. Pöltner Künstlerbund zurückblicken. Bei der bereits 75. Jahresausstellung waren die Werke der Mitglieder zuletzt im Stadtmuseum zu sehen.

Gleich mehrere Jubiläen feiert dieser Tage aber auch dessen Obmann Ernest Kienzl. Seit 15 Jahren steht er an der Spitze der Gruppe von derzeit 30 professionellen Künstlern, seit bereits 45 Jahren ist er Mitglied. Primärer Zweck der Vereinigung ist es, Ausstellungen zu machen. Dafür hat Kienzl in seiner Zeit als Obmann das Kunst:werk als ständigen Ausstellungsraum eingerichtet, in dem auch Gäste immer wieder ihre Werke zeigen können. Ebenso stellt der Künstlerbund in anderen Städten außerhalb von St. Pölten aus.

Kienzl sieht eine gewisse Profilierung unter seiner bisherigen Obmannschaft. „Wir haben in den vergangenen Jahren viele gute eigenständige Leute mit eigenständigem Profil.“ Beim Nachwuchs bessere sich die Situation ebenfalls. Es würden sich wieder mehr junge Leute für die Vereinigung interessieren, auch wenn bei Jungen oft ein Beitritt zum Verein nicht so beliebt scheint.

„Es gibt eventuell Ängste, dass man schwieriger in Galerien kommt“, meint Kienzl, der seit 1995 auch Vizepräsident des Landesverbandes der Kunstvereine ist. Selbst hat er ebenfalls eine Reihe von hochkarätigen Ausstellungen kuratiert. Etwa die 2019 gestartete Wanderausstellung „kunst.netz.europa“, die Künstler aus sechs europäischen Städten zusammenbringt.

Zum 70. Geburtstag künstlerisch noch viel vor

Noch wichtiger bleibt dem Prandtauerpreisträger aber sein eigenes künstlerisches Schaffen. Gerade 70 geworden, hinterließ Kienzl schon vor 50 Jahren mit EXP künstlerische Spuren, drei Jahre lang veranstalteten sie die Restwochen als Gegenprogramm zu den St.Pöltner Festwochen, holten die Avantgarde nach St. Pölten.

Dem VWL-Studium folgte die Aufnahme an der Universität für Angewandte Kunst, wo ihn etwa Bazon Brock prägte. „Ermöglicht hat mir das zweite Studium meine Frau Renate“, betont Kienzl. 1976 war dann auch ein Schlüsseljahr für ihn mit Heirat, Geburt der Tochter und ersten Ausstellungen. Nebenbei war er sportlich als Turner und Mitgründer der Volleyballsektion der Union erfolgreich. Seinen Beruf als Lehrer hat er mit seinem Beruf als Künstler als Tätigkeiten gesehen, „die zusammengehen“.

Nach einer Phase geometrischer Formen widmet sich Kienzl nun abstrakten Formen aus der Natur. Mit 70 will er in Zukunft den Schwerpunkt noch mehr auf die eigene künstlerische Tätigkeit legen, auch mit einem neuen Atelier.