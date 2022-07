Zsa Zsa Gabor’s: „Es gibt einfach zu wenige verrückte Leute“

Werbung

Anfang 2020 sah alles noch so rosig aus, wie es für eine Punkband ausschauen kann: Die Zsa Zsa Gabor’s standen kurz vor einer Europatour mit neuem Album im Gepäck. Aber nach einer Show in Deutschland war es schon wieder vorbei. Covid schlug den St. Pöltnern ein Schnippchen.

Die Pandemiezeit haben sie aber kreativ genutzt und präsentieren schon wieder ein Album: „Gloss“ feiert am musik.stp-Festival am Freitag, 29. Juli, seine Premiere. Der Titel steht für „Global Life of Sick Society“. „Das ist mir so im Kopf herumgeschwirrt, weil es gibt einfach zu wenige verrückte Leute“, erzählt Bassist Mots. Außerdem zeigt der Titel die Zweischneidigkeit der Produktion: „Einerseits war die Covid-Zeit wenig glanzvoll. Andererseits wollten wir einen hoffnungsvollen Ausblick geben.“ Durchs Album zieht sich zuerst das Pandemiefeeling – mit der Familie zusammengepfercht, keine Möglichkeiten mehr, Freunde zu sehen oder live zu spielen. Zum Schluss wird es aber fröhlicher, denn „es war dann auch ein tolles Erlebnis, als wir wieder zusammen im Proberaum sitzen konnten“.

Während Covid trat die Band bei Online-Konzerten auf, „es war alles einfach schräg“. Im Autokino spielten sie für die Fans in ihren Pkws. Statt Applaus gab’s Gehupe.

Endlich so richtig wieder live vor Publikum spielen ist also längst überfällig. Vor allem in St. Pölten. Denn auch wenn die kommende Tour die Zsa Zsa Gabor’s durch Deutschland, Polen oder Tschechien führen wird, „St. Pölten ist die Basis“. Deswegen feiern die Punker auch in ihrer Homebase nächstes Jahr ihr Zehnjähriges.