Einkauf gewinnen: Weihnachts-Gewinnspiel der Stadt Baden

„Gewinnen Sie Ihren Einkauf zurück“ heißt es in Baden auch nach Weihnachten. Denn das Shopping-Gewinnspiel wurde nach dem dreiwöchigen Lockdown bis 31. Dezember verlängert.

Zudem legte das Christkind noch einmal nach: Das Gewinnspiel-Budget wurde von 5.000 auf 7.500 Euro aufgestockt. Wer gewinnen möchte, bracht nur in einem Badener Betrieb einkaufen oder sich verwöhnen lassen und schickt dann die Rechnung per Whats App an 0664 /815 83 10 oder per E-Mail an wirtschaftsservice@baden.at .

„Schon haben Sie die Chance, den Einkaufswert in Form einer Baden Gutschein Card zu gewinnen!“, erklärt Dolores David-Fromm vom Wirtschaftsservice der Stadtgemeinde Baden. Der maximale Gewinnwert pro eingesendeter Rechnung beträgt 250 Euro. Die letze Ziehung ist in der ersten Jänner-Woche.