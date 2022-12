Operetten-Kritik: „Die Fledermaus“

Die Fledermaus tanzt: Cornelia Horak (Rosalinde) mit Clemens Kerschbaumer (Alfred) und Gezim Berisha (Gefängnisdirektor) im Stadttheater Baden. Zu sehen ist Michael Lakners Neuinszenierung des (Silvester-)Klassikers auch am 31. Dezember und noch bis 3. Februar. www.buehnebaden.at

Damen unter sich: Loes Cools als Adele, Verena Scheitz als Prinzessin Orlofskaya und Angelika Niedetzky als Ida in Johann Strauss‘ „Fledermaus“. Premiere war am Samstag in Baden.

Am Maskenball: Paul Arnim Edelmann und Cornelia Horak als Gabriel und Rosalinde von Eisenstein.

Im Gefängnis: Beppo Binder als köstlicher Dr. Blind und Paul Arnim Edelmann als klassischer Gabriel von Eisenstein in der Regie von Stadttheater-Direktor Michael Lakner.