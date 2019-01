Das Stadttheater Mödling startet mit einer Science-Fiction-Farce von Alan Ayckbourn, dem derzeit meistgespielten Autor Europas, ins neue Jahr. „Ab Jetzt!“ spielt in einer nahen Zukunft, in einem von Anarchie geplagten Vorort in Nord-London.

In seiner kleinen Hochsicherheitswohnung kämpft der Nerd Jerome um das Sorgerecht für seine Tochter Jane. Dabei wird er stark von einem defekten Haushaltsroboter behindert.

Premiere 12. Jänner, Beginn um 19.30 Uhr

www.stadttheatermoedling.at