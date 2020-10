„Wir haben eine Verpflichtung: allen Menschen Theater zu bieten.“ Sagt Bruno Max. Und hat genau das – auch und gerade jetzt – vor.

Denn: Am Samstag öffnet Mödlings Stadttheater wieder seine Pforten. Auf dem Spielplan: „Geistige Nahrung“. Die sei, so der Theaterdirektor, dessen Vertrag gerade um drei Jahre verlängert wurde, jetzt so wichtig. Und für die hat man ein Sicherheitskonzept erstellt, die Zuschauerzahl „von 240 auf 160“ reduziert und sogar „jede zweite Reihe im Zuschauerraum herausgerissen“. Und die Kollegen für jedes Stück neu getestet.

Das sei, so Bruno Max, ein Mehraufwand, „der dem Theaterbetrieb schon zusetzt“. Aber: Man gewöhne sich daran. Und: Man wolle auch nicht jammern, man komme derzeit über die Runden.

Was es denn zu sehen gibt, im Herbst, in Mödling? Jede Menge. Von Kleist bis Canetti, von Nestroy bis Miller und von Naomi Wallace bis Lucy Prebble. Neun große Premieren hat Bruno Max, der drei davon auch gleich inszeniert, von Mitte Oktober bis Mitte Juni 2021 angesetzt, dazu noch ein Special („oder mehr“) mit Georg Kreislers „Lola Blau“. „Wir haben einen sehr bunten Spielplan, der aber nicht ‚Corona‘ ruft“. Und, so Max weiter, „wir spielen nicht ‚Pension Schöller‘, aber etwas, das das Herz wärmt!“

Einiges davon hatte man schon im Frühjahr „premierenreif“ geprobt, ohne dass es bisher ein Publikum gesehen hätte. Heinrich von Kleists „Zerbrochenen Krug“ in der Bearbeitung von H.C. Artmann etwa, mit dem man dieses Wochenende eröffnet. Oder Harold Pinters „Betrogen“, das jetzt am 7. November Premiere feiert.

Einen Monat später steht der nächste Nestroy am Spielplan („der ist wie Shakespeare auch einer meiner Lieblingsautoren geworden“), „Umsonst“, ein Stück über arbeitslose Schauspieler und eine bitterböse Satire auf „die wacklige Existenz eines Künstlers“. Mindestens genauso aktuell und „ziemlich beunruhigend“ ist Naomi Wallaces „Laus“, eine Erstaufführung rund um eine Pandemie (die Pest), eine Ausgangssperre, gesellschaftliche Gräben und andere Gewaltausbrüche.

Und sonst? „Wir haben eine Abendkassa, wir haben – vorläufig bis November – keine Pausen. Und vielleicht“, hofft Bruno Max, „haben wir nächsten Mai wieder volle Zuschauerzahlen.“ Was er sich wünscht? „Dass wir den Menschen die Angst davor nehmen, aus dem Haus zu gehen!“

