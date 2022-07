Eberhofer-Krimistars kommen nach Tulln: NÖN verlost Kinokarten

Werbung

Der neue Bayernkrimi-Hit feiert am Donnerstag, 4. August große Star-Premiere in Tulln. Bestseller-Autorin Rita Falk und die Schauspielstars werden live im Star Movie Kinosaal erwartet.

Wenn Sebastian Bezzel als bayerischer Provinzpolizist Franz Eberhofer gemeinsam mit seinem Münchner Ex-Kollegen Rudi Birkenberger (gespielt von Simon Schwarz) ermittelt, sind die österreichischen Kinosäle bestens besucht. „Guglhupfgeschwader“ ist die bereits achte Verfilmung der erfolgreichen Krimireihe von Autorin Rita Falk.

Bestseller-Autorin Rita Falk (rechts) mit den Stars Lisa Maria Potthoff und Sebastian Bezzel. Foto: Star Movie

Mit bayerischem Charme, Dialekt und viel Wortwitz begeistern die weiß-blauen Kinohits auch in Niederösterreich tausende Fans. Star Movie Geschäftsführer Hans-Peter Obermayr meint: „Wir freuen uns schon seit letztem Herbst auf den neuesten Bayern-Blockbuster! Umso mehr sind wir über den Besuch des legendären ‚Eberhofer‘ und seiner Erfinderin Rita Falk zur Premiere in Tulln begeistert.“

Am Donnerstag, 4. August, präsentieren Bestseller Autorin Rita Falk, sowie Sebastian Bezzel (Franz Eberhofer), Simon Schwarz (Rudi Birkenberger) und Lisa Maria Potthoff (Susi) persönlich im Kinosaal die Star Movie Premiere von „Guglhupfgeschwader“ in Tulln.

Aufgrund der großen Nachfrage sind mehrere Premieren-Kinosäle dafür eingeplant. Wer keine Zeit für die Guglhupfgeschwader-Premiere am in Tulln hat, kann sich ab sofort auch die besten Plätze für die Vorstellungen am Start-Wochenende sichern.

Guglhupfgeschwader-Kinotickets sind online auf www.starmovie.at oder an den Star Movie Kinokassen bereits im Vorverkauf erhältlich. Das Star Movie verlost gemeinsam mit der Tullner NÖN 5x2 Kinotickets für die Premiere um 18.45 Uhr. Wer bis Montag, 1. August, um 10 Uhr eine E-Mail an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

In „Guglhupfgeschwader“ könnte sich Franz Eberhofer, Bayerns entspanntester Dorfpolizist, eigentlich auf sein Dienstjubiläum freuen. Leider bekommt er es vorher nicht nur mit unverhofftem (Familien)-Zuwachs, sondern auch mit Glücksspiel und dem organisierten Verbrechen zu tun.

Und als mafiöse Geldeintreiber auch noch die frischgebackenen Guglhupfe der Oma zerschießen, hört der Spaß endgültig auf. Die Ermittlungen werden noch zusätzlich erschwert, denn Rudis neue Flamme, die diskutierfreudige Theresa (Stefanie Reinsperger), sprengt das eingespielte Fahndungs-Dreamteam.

Darüber hinaus ist ganz Niederkaltenkirchen im Lottofieber. Flötzinger (Daniel Christensen) wähnt sich gar schon als Millionär und was hat es eigentlich mit diesem Lotto-Otto (Johannes Berzl) auf sich, der Franz verdächtig ähnlich sieht?