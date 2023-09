Anastacia, Josh und Gabalier bei „Starnacht aus der Wachau“

Kommendes Wochenende findet am 22. und 23. September die „Starnacht aus der Wachau“ zum 11. Mal statt. Traditionell stehen die Sängerinnen und Sänger in der kleinen Ortschaft Rossatzbach in der Wachau direkt neben der Donau auf der Bühne. Unter ihnen befindet sich heuer sogar ein US-Superstar: Die Sängerin Anastacia wird nach 2017 zum zweiten Mal zu Gast bei dem Event sein. Ihr neues Album „Our Songs" mit deutschen Hits in englischer Sprache wird zeitgleich erscheinen.

Für Stimmung werden außerdem Pop-Sänger Josh und Volks-Rock‘n‘Roller Andreas Gabalier sorgen. Weitere altbekannte Gäste wie die Prinzen, Francine Jordi und Semino Rossi werden am Wochenende ihre Hits zum besten geben. Ebenfalls auf der Bühne stehen werden Chris Steger, Christin Stark, Dominik Gassner, Sasha sowie Thorsteinn Einarsson und Kaleen.

Mehr als 4.000 Gäste erwartet

Die Arena der Starnacht bietet Platz für etwa 4.000 Gäste. In Summe waren letztes Jahr 7.000 Schlagerfans vor Ort. „1,5 Millionen verfolgten das Event im Fernsehen", sagte ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Damit schaffe die Fernsehübertragung einen Werbewert von rund 1,6 Millionen Euro für Niederösterreich.

Durch das „Starnacht aus der Wachau“-Wochenende führen wieder Starmoderatorin Barbara Schöneberger und Schauspieler Hans Sigl. Programm gibt es bereits vor dem Einlass ab 15 Uhr: In der Gourmet-Meile findet man Gastronomie-Stände mit Wachauer Kulinarik, dazu präsentiert Radio Niederösterreich ein Spezialprogramm inklusive Trachtenmoden-Schau. Ab 17 Uhr ist dann Einlass und um 18.30 Uhr beginnt die Show.

Die „Starnacht aus der Wachau" wird am 23. September von ORF 2, MDR und SWR ausgestrahlt. Auf Radio Niederösterreich wird das Event an diesem Tag ebenfalls live übertragen.