Bei der einen wird geschwommen. Und geflogen. Und gefischt erst recht. Bei der anderen wird geforscht. Und gebetet. Und geräuchert (und gerochen) wird auch. Und bei der dritten? Wird gebaut. Und gewohnt. Und, natürlich, gelebt.

Menschen, Schätze & jede Menge Kultur

Um Menschen geht’s in allen dreien. Um Schätze und um Kulturen auch. Insofern passt das Motto, das sich die Schallaburg über ihre diesjährige Sonderschau geschrieben hat, genauso gut nach Mistelbach. Und nach Asparn.

Denn: „Menschen, Schätze & Kulturen“ gibt’s und gab’s nicht nur an der Donau, auf der sich am 1. Juni auch die Schallaburg eingeschifft hat. Sondern auch bei den Maya, die am 1. Juni im Mistelbacher MAMUZ eingezogen sind. Und bei den Baumeistern des Früh- und Hochmittelalters, die seit 1. Juni im Schloss Asparn , dem zweiten Standort des MAMUZ, werken.

Wobei: Viele der Schätze in den drei ersten, großen Schauen, die nach den vielen „kleinen“ Museen ihre Pforten geöffnet haben, stammen von außerhalb von (Nieder-)Österreichs Grenzen. Aus der Nachbarschaft, wie die Schaustücke aus Tschechiens Museen im Schloss Asparn. Oder aus der Ferne, wie die zum Großteil noch nie in der Fremde gezeigten Artefakte aus Guatemala in Mistelbach.

Und die (Fund-)Stücke aus der Donau? Die stammen vom Schwarzen Meer bis in die Wachau, von der Raab-Mündung bis zur Schlangeninsel, vom ungarischen Löwenkopf bis zum rumänischen Pelikan. Und von Niederösterreichs Landessammlungen bis nach Carnuntum (wie die silbernen Denare von Kaiser Trajan).

Dort, in der Römerstadt, ist seit 1. Juni auch wieder offen. Das rekonstruierte römische Stadtviertel, das Haus des Lucius, die Thermen, das Amphitheater und das Museum Carnuntinum. In Bad Deutsch Altenburg ist gerade der „Adler Roms“ einmarschiert – und mit ihm die Sonderschau zur „Armee der Cäsaren“.

