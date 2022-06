Nova Rock: Festivalspaß trotz schwerem Start

Werbung

55.000 Rockfans werden an jedem der vier Festivaltage erwartet, unterm Strich ergibt das einen neuerlichen Rekord bei ausverkauftem Gelände. Letzteres präsentiert sich zum Festivalstart noch angeschlagen von den Regenmassen der vergangenen Tage, die Wetterlage soll sich im Lauf des Wochenendes aber beruhigen. Zwar musste der Einlass zum Start verschoben werden, dem fielen auch erste Auftritte zum Opfer – jetzt aber pilgern die Besucherinnen und Besucher auf die Pannonia Fields.

Stimmung gibt’s vor Ort auf jeden Fall – rund um die zwei großen und vielen weiteren Bühnen wird Party in allen möglichen Varianten geboten. Mehr als 100 Acts sind an den kommenden Tagen zu erleben. Als erste Headliner spielen am Donnerstag auf der Blue Stage unter anderem Evanescence, Rise Against und Muse auf; vor der Red Stage kann nach Steel Panther und Bullet for my Valentine nach Mittenacht noch mit 90er-Hits von Haddaway und Dr. Alban gefeiert werden.

An den kommenden Tagen warten noch Kracher wie Volbeat, Placebo, Deichkind, Five Finger Death Punch, Seiler und Speer und viele mehr.

