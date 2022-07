Stefanie Reinsperger: "Ich möchte immer an die Liebe glauben"

Werbung

NÖN: Diesen Donnerstag kommen Sie – zum vierten Mal – ins Thermalbad von Bad Vöslau. Diesmal mit Max Simonischek und mit „Krieg und Liebe“. Was gibt’s denn da zu hören? Und gibt’s auch was zu sehen?

Stefanie Reinsperger: Zu sehen gibt es den Max und mich! Angelika Hager hat wieder eine ganz zauberhafte Fassung gestaltet und lässt Sartre, Simone de Beauvoir, Marlene Dietrich, Oskar Kokoschka und Alma Mahler und viele mehr ihre Liebe gestehen. Diese Menschen haben alle so wundervoll, so leidenschaftlich, so passioniert geschrieben und ihre Liebe, natürlich auch ihre Abneigung, zu Papier gebracht und sich ausgetauscht und das alles leider meistens während Kriegszeiten.

Der Titel des Abends, „Krieg und Liebe“, klingt ja erstmal nach Tolstoi. Wie passt das zu Alma Mahler? Und bringt die Liebe immer den Frieden?

Reinsperger: Es geht um viele verschiedene Liebesbeziehungen, die alle den Krieg als Hintergrundszenario haben. Das hat in seiner Intensität etwas sehr Aktuelles. Ich denke sofort an die Hochzeitsbilder ukrainischer Soldat(inn)en. Ob die Liebe immer den Frieden bringt? Ich bin da leider in den letzten Jahren pessimistischer geworden. Aber ich möchte immer an die Liebe glauben. Liebe ist so ein wundervolles Gefühl und kann auf jeden Fall viel bewirken. Und es berührt mich immer wieder, dass in all dem Grauen auf dieser Welt, doch auch Licht zu finden ist.

Nicht nur das Programm, auch der Spielort ist ein besonderer. Im „Schwimmende Salon“ wird aber nicht geschwommen, oder? Wie passt denn Theater in ein Bad? Und wie liest es sich auf einer Liegewiese?

Reinsperger: Ich bin ein großer Fan vom Thermalbad Vöslau. Ich freu mich jedes Jahr wirklich über beide Ohrwaschln, wieder dabei zu sein!

Gespielt haben Sie aber auch schon am Salzburger Domplatz, im Wiener Burgtheater, am Berliner Ensemble. Und vor der TV-Kamera. Wie wichtig ist der Ort, fürs Spielen? Und wo drehen Sie gerade?

Reinsperger: Im Moment stehe ich für eine sechsteilige Miniserie vor der Kamera und gedreht wird in Belgien. Mich beeinflusst der Ort, an dem ich spiele, schon, das kann sehr positiv herausfordernd sein oder auch einen ganzen Abend komplett anders beeinflussen. Vor der Pandemie waren wir mit dem Berliner Ensemble viel auf Gastspielen und ich habe es genossen, die verschiedenen Bühnen in Istanbul, Kuba, China zu bespielen, es war immer sehr anders und das Erlebte ist in den Abend eingeflossen.

Geschrieben haben Sie auch. Erst diesen April ist Ihr erstes Buch erschienen, "Ganz schön wütend". Warum ist gerade die Wut Ihr „Lieblingsgefühl“? Und wann waren Sie zuletzt „ganz schön wütend“?

Reinsperger: Wut ist leider immer noch eine Emotion, die vor allem uns Frauen gerne abgesprochen wird. Für mich ist die Emotion Wut aber eine Gegenreaktionen auf ein Unrecht, sie also rauszulassen, hat etwas Befreiendes. Und das Buch ist ein feministischer Appell, sich nicht alles gefallen zu lassen, ein Aufruf, die eigene Wut kennen zu lernen, sie zu akzeptieren und am Ende vielleicht sogar zu umarmen. Ganz schön wütend war ich zuletzt, als ich wieder morgens Nachrichten gehört habe. Und auf die Deutsche Bahn…

Was kommt als nächstes?

Reinsperger: Ab 4. August kann man mich im Kinofilm „Guglhupfgeschwader“ neben Simon Schwarz sehen. Am 20. Oktober habe ich am Berliner Ensemble Premiere als Theatermacher im gleichnamigen Thomas Bernhard-Stück, das unser Intendant Oliver Reese inszenieren wird. Und es sind zwei neue Dortmund-"Tatorte" abgedreht, aber die werden erst nächstes Jahr ausgestrahlt.

