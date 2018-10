Tanzende Beine, gekreuzte Arme, ein kleiner Sockel und viel glänzendes Metall: Ein bisschen schaut sie aus wie aus Daniel Düsentriebs Erfinderwerkstatt, die Statue, die nächsten Samstag im St. Pöltner Landestheater vergeben wird. Nicht für die jüngsten Erfindungen, sondern für die jüngsten Produktionen. Für das jüngste Publikum.

STELLA heißt der zugehörige Preis, den Österreichs Assoziation für Junges Theater, kurz: ASSITEJ, seit 2007 einmal im Jahr vergibt. Und zwar an die herausragendste Kindertheaterproduktion, an die herausragendste Jugendtheaterproduktion, an die beste Ausstattung, die beste Musik, die besten Darsteller und, als Sonderpreis für besondere Leistungen, an besondere Personen.

Verkündigung der Gewinner am 20. Oktober

Heuer ist das Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger, heuer sind das die „Mongos“ (eine Jugendproduktion der Grazer Gruppe Follow the Rabbit) und heuer sind das die „Wilden Frauen“ (ein Kinderstück des Wiener Kollektivs MakeMake).

Wer die restlichen drei Kategorien des STELLA 2018 gewonnen hat (nominiert sind u. a. auch Saxofonistin Viola Falb für ihre „Nilpferd“-Musik für die Musikschule Hollabrunn und das Duo Clara Luzia & Catharina Priemer für die „Wilden Frauen“), wird am 20. Oktober verraten.

Davor gibt’s vier Tage lang zwei Preisträger, ein internationales und drei (nieder-)österreichische Kinder- und Jugendstücke auf der Bühne (in der Theaterwerkstatt, im Festspielhaus und in der Bühne im Hof). Davor gibt’s eine Master-Class (zum Lehren), einen Think-Tank (zum Schreiben) und einen Dialog (mit der Jury).

Und währenddessen gibt’s natürlich auch die vom Scheibbser Künstler Robert Kabas gemeinsam mit Traiskirchner Lehrlingen gestalteten STELLAs – zum Angreifen. www.assitej.at