Podiumsdiskussion: Friede bewahren

Das Stift Klosterneuburg lud Vertreter der Weltreligionen zur Podiumsdiskussion „Weltreligionen und Gewalt(losigkeit)“. Anlass war die noch bis zum 15. November im Stift zu sehende Jahresausstellung 2022 „Gotteskrieger“.

Perspektiven zu friedlichem Miteinander

Aufforderungen zum friedlichen Zusammenleben der Religionen finden sich in den Heiligen Schriften des Judentums und Christentums genauso wie im Koran, zumindest was Mohammeds Frühzeit in Mekka betrifft, betonte Religionswissenschaftler Johann Figl. Auch die Gründer von Hinduismus, Buddhismus und Jainismus hätten ein striktes Gewaltverbot vertreten. Religionen „wüssten, wie Kriege überwunden werden könnten“, doch hätten ihre Anhänger gegenüber anderen und auch ihresgleichen oftmals keine Gewaltlosigkeit praktiziert.

Für den Innsbrucker Theologie-Professor Wolfgang Palaver ist Gewaltfreiheit kein „feiges Zurückziehen“. Sanktionen stellten eine gewaltlose Form des Widerstandes gegen den ungerechtfertigten Angriff Russlands dar. Als Konfliktpotenzial sieht Palaver auch die Verknüpfung von Gewalt mit „Wahrheit“. „Wir haben nicht die Wahrheit, wir können uns ihr nur annähern.“ Religion werde oft instrumentalisiert.

„Friedensvorbilder in allen religiösen Traditionen“

Auf den Beitrag der Religionen zum Frieden durch Dialog setzt die islamische Schulamtsleiterin Carla Amina Baghajati. Friedensvorbilder gebe es in allen religiösen Traditionen, „doch die Schlagzeilen bekommen immer nur die, welche die Religion für ihre Zwecke missbrauchen“, betonte sie. Wichtig sei es, in der religiösen Bildung besonders die „Pluralismusfähigkeit“ der Heranwachsenden zu trainieren. „Gerade in den Schulen muss man mit Vielfalt umgehen können“, unterstrich sie. Denn: „Feindbilder kommen nicht nur von außen, sondern auch von innen.“

Auf den interkulturellen Dialog setzt auch der Präsident der Buddhistischen Religionsgemeinschaft, Gerhard Weissgrab. „Dass ich in einem katholischen Kloster als Buddhist sitze und sprechen kann, war in vergangenen Jahrhunderten nicht denkbar“, meinte er. Der Buddhismus predige als oberstes Gebot Gewaltfreiheit, welche erst durch die Überwindung des „Egos“ möglich sei.