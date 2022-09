13 Gruppen spielten in Waidhofen an der Ybbs auf

Werbung

Am Mittwoch, 31. August, spielten im Plenkersaal 13 Ensembles auf, die in der Musikwoche „Streicherschmiede“ entstanden waren. Darunter waren gleich drei Streichorchester und verschiedene Gruppen Kammermusik in verschiedenen Zusammensetzungen – vom Streichduo bis zum Streichquartett.

Sie präsentierten den wunderbaren Klang von verschiedenen Streichinstrumenten. Vier Tage lang war in der Musikschule das Programm erarbeitet worden. Unter der Leitung von Musikschuldirektor Christian Blahous und den Lehrkräften Russell McGregor und Marianne Vlcek für Violine, Clara Amenitsch, Franklin Ellis, Marlies Sobotka und Johanna Wegscheider für Violoncello, Sonja Walther für Viola und Hannes Kaar für Kontrabass wurde ein musikalischer Blumenstrauß, von Klassik bis Pop, für ein begeistertes Publikum erarbeitet.

„Zu diesem Hörgenuss kamen zahlreiche Zuhörer, weil erfreulicherweise die Teilnehmerzahl der Schmiede sich verdoppelte“, freute sich Musikschuldirektor Christian Blahous. Die Streicherschmiede ist auf dem besten Weg, sich überregional einen Namen zu machen. Das Konzert fand sozusagen „sub auspiciis praesidentis“ statt, nachdem Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka im Publikum gesehen wurde.