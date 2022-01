Jugendkulturarbeit ist nicht umsonst: Wunsch nach mehr Wertschätzung

Live-Musik, erste Auftrittsmöglichkeiten für lokale Nachwuchs-Bands, Poetry Slams, und Improvisationstheater – in Jugendkulturhäusern ist die Subkultur daheim. Im Vergleich zu Jugendzentren liegt ihr Schwerpunkt auf der Kulturvermittlung, es geht um Niederschwelligkeit, ums Selbermachen und Experimentieren. Wie wertvoll solche Einrichtungen sind, lässt sich gut argumentieren. Trotzdem kann man die Jugendkulturhäuser in Niederösterreich an einer Hand abzählen. Und das liegt nicht an Corona, sondern an unzureichenden Förderungen.

Geld organisieren statt Kulturprogramm machen

Das Jugend- und Kulturhaus Triebwerk in Wiener Neustadt gibt es seit 1996 und es tut seit Jahren alles, um nicht zusperren zu müssen: Mäzene werden gesucht, erst im November gab es ein Crowdfunding. Vollzeitstellen wurden eingespart. Weniger Arbeit gibt es aber nicht. „Ich muss meine Arbeitszeit mit Fundraising verbringen anstatt mit Kulturarbeit“, sagt Triebwerk-Leiter Conrad Heßler. Das sei bedauerlich, denn: „Wir könnten kulturell so viel mehr machen, wenn die Mittel da wären.“

Das Triebwerk, das zum privaten Verein Jugend und Kultur gehört, finanziert sich neben Eigeneinnahmen über Förderungen vom Bundeskanzleramt und vom Land. Die Förderungen der Stadt, die fast ein Drittel des Triebwerk-Budgets ausmachen, wurden wegen der sanierungsbedürftigen Stadtfinanzen 2016 um die Hälfte gekürzt. Seither gab es keine Erhöhung.

Aus dem Rathaus heißt es dazu, es habe zu dieser Grundförderung immer zusätzliche Subventionen gegeben. Und die jährliche Grundförderung sei nun von 40.000 auf 55.000 Euro erhöht worden. Mehr Geld als bisher bedeutet das aber trotz allem Anschein nicht. Den Betrag, um den erhöht wurde, hat das Kulturhaus auch bisher durch jene vom Rathaus angesprochenen zusätzlichen Subventionen bekommen. Jetzt muss nur nicht mehr extra dafür angesucht werden. An der existenzbedrohenden Situation ändert das freilich nichts.

Das krasse Gegenbeispiel ist das seit 2005 bestehende Frei:raum, das von der Stadt St. Pölten verwaltet wird. Die Stadt stellt die Grundfinanzierung, die jeweiligen Veranstalter lukrieren Förderungen und Sponsoren. Damit fahre man sehr gut, so Frei:raum-Leiter Wolfgang Matzl: „Die Stadt hat sich bewusst zum Frei:raum bekannt und tritt nicht als Gönner auf, der hie und da ein bissl mehr Geld gibt.“

Mehr gehe in der Kultur natürlich immer, meint Matzl: „Ich bin der Letzte, der jammert, aber der Erste, der mehr macht, wenn es mehr Geld gibt.“ Als städtische Einrichtung sei die finanzielle Situation immerhin gesichert, um den Fortbestand muss man nicht bangen. Das Triebwerk würde trotzdem nicht mit dem Frei:raum tauschen wollen, sagt Susanne Marton, Geschäftsführerin des Vereins „Jugend und Kultur Wiener Neustadt“: „Wenn du privat organisiert bist, kann dir niemand sagen, wen du auf die Bühne stellen sollst. Diese Unabhängigkeit geben wir nicht her.“

Zwischen Sicherheit und Abhängigkeit

Die Mödlinger „redbox“ (seit 1999) scheint eine Lösung zwischen Unabhängigkeit und Kontrolle gefunden zu haben. Sie gehört zum privaten Verein „Haus der Jugend Mödling“, im Vorstand sitzen aber Personen aus der Stadtpolitik. Die Stadt kommt für alle laufenden Kosten inklusive Personalkosten auf. „So eine Grundfinanzierung ist das Mindeste“, sagt redbox-Leiter Hannes Eidler. „Das kann sich jede Kommune locker leisten. Der politische Wille fehlt aber oft“, meint er zur Situation anderer Häuser.

Die redbox bekommt vom Land zusätzlich eine Jahresförderung für ihr Programm, ohne die der Kulturbetrieb nicht möglich wäre. Auch das Triebwerk ist mit den Förderungen vom Land zufrieden. Ein Problem gibt es aber überall: Inflationsbedingt steigen die Fixkosten, die Fördersummen bleiben aber gleich. Was die Fixkosten angeht gibt es beim Triebwerk eine weitere Baustelle: Rund die Hälfte des Geldes, das die Stadt Wiener Neustadt dem Triebwerk gibt, muss dieses für Miete und Strom ausgeben. Die Miete geht wiederum an eine Tochtergesellschaft der Stadt. Wie viel Geld bleibt da von der Förderung für die eigentliche Kulturarbeit? „Sehr wenig“, so Heßler. „Kultur soll für die Menschen leistbar sein, aber faire Gagen sind wichtig.“

Und wie sieht die Zukunft aus? „Es wird immer schwieriger, auch ohne Covid. Jugendkulturarbeit ist Idealismus, Geld verdient man kaum“, sagt Hannes Eidler. „Ich wünsche mir, dass die Wertschätzung der Gesellschaft für die Jugendkulturarbeit, die gleiche ist, die sie der Hochkultur bereits gibt. Das ist leider nicht der Fall.“ Das sei schade, meint auch Conrad Heßler. vom Triebwerk, denn eine starke, kreative, lokale Szene sei ein Gewinn für jede Stadt, auch um junge Kreative zu halten. Wenn die Situation so bleibt, wird das Triebwerk jedenfalls weiterhin auf private Spenden angewiesen sein.