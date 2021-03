Kein volles Stift, sondern eine leere Kirche, keine lauten Diskussionen, sondern leise Chats – und doch ein „großer Erfolg“: Mit 700 Gästen feierte das Symposium Dürnstein vergangene Woche seinen zehnten Geburtstag. Zum ersten Mal gratis, zum ersten Mal online. Aber nicht zum ersten Mal mit einem großen Thema: Bildung.

Dass man bei der „gerne herumeiert“, stellte Festredner Michael Köhlmeier gleich am Eröffnungsabend fest.

Und setzte noch nach: „Vielleicht auch deshalb, weil wir sie nicht brauchen“. Denn: Kultur, so der Schriftsteller, sei immer „Überfluss“. Und zu sagen, Bildung sei ein Lebensmittel – wie es auch das diesjährige Symposiumsmotto postulierte –, sei „arrogant“. Denn: „Jeder hat das Recht, ohne Bildung durchs Leben zu gehen.“ Und, so Köhlmeier weiter, „die größte Bildung besteht darin, dass wir etwas lernen, das wir nicht brauchen können.“

Er würde zwar „so gerne glauben“, dass „Bildung uns zu besseren Menschen macht“. Das sei aber nicht so. Auch das „Glück“ oder der „Kuss“ seien laut Köhlmeier „nicht systemrelevant“. Die Menschen würden da viel zu oft in Kategorien „wie Zigarettenautomaten“ denken.

Mozarts 40. Sinfonie dagegen, erzählte der gebürtige Vorarlberger in der Kremser Minoritenkirche, hätte er auswendig gekannt, „aber ich verstand sie nicht. Und wenn ich ins Theater gehe, kann es sein, dass ich erahne, dass unser Leben einen Sinn hat – ohne es zu begreifen.“ Denn: Kultur sei etwas, was man um der Sache selbst willen tue.

Für Pianist und Dirigent Florian Krumpöck hat Kultur und Bildung dagegen etwas mit Menschenrechten zu tun. Er, Krumpöck, plädierte am zweiten Symposiumstag für Corona-Individuallösungen als Zeichen der Wertschätzung im Bildungsbereich. So zeigte er sich unverständlich gegenüber der Nicht-Integration von Musikschulen in den Bildungsbereich.

Weiters kritisierte er die fortwährende Untersagung von Kulturveranstaltungen. „Diese sind unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen per se nicht gefährlich. Aber vielleicht deshalb, weil dort das freie und kritische Denken angeregt wird.“ Zum Abschluss zitierte Krumpöck den Politiker Theodor Heuss: „Mit Politik kann man keine Kultur machen, aber vielleicht kann man mit Kultur Politik machen.“

„Der Bildungsauftag muss zurück in die Schulen“, forderte der Soziologe Kenan Dogan Güngör am letzten Symposiumstag. Er kritisierte das stärkere Einbinden der Eltern in den Schulerfolg der Kinder vor allem deshalb, weil damit soziale Ungleichheiten verstärkt würden. Bildungsschwache Familien fielen so weiter zurück, Bildung werde dadurch „vererbt“. Das treffe besonders Kinder mit migrantischem Hintergrund. Seine Lösungen: Ganztagsschulen und eine positivere Bewertung von Mehrsprachigkeit.

Zum Abschluss fasste Kuratorin Ursula Baatz zusammen: Bildung ist nicht gleich Erziehung, und Bildung braucht Beziehung. Technische und soziale Kompetenzen sowie die Fähigkeit, die Welt um uns und in uns selbst wahrzunehmen, seien entscheidend.