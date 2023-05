NÖ feiert seine Regionalkultur und startet einen Wettbewerb

Der heutige 19. Mai ist Tag der Regionalkultur, die Kultur.Region.Niederösterreich rief ihn vor zwei Jahren ins Leben. In Niederösterreich engagieren sich mehr als 100.000 Menschen ehrenamtlich im Kultur- und Bildungsbereich und tragen damit maßgeblich zum Erhalt der Regional- und Breitenkultur im Bundesland bei.

„Mit ihrem Engagement in 573 Gemeinden, an 365 Tagen im Jahr, in 20.000 Vereinen, 3.000 Bands und Formationen, 1.500 Volkstanzgruppen, Ensembles und Heimat- und Trachtenvereinen, 1.400 Chören und vielem mehr, ermöglichen diese Menschen überhaupt erst Qualitäten wie Gemeinschaft, Perspektive, Kreativität und Begegnung“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in einer Presseaussendung und unterstreicht: „Dafür können sie nicht genug Wertschätzung bekommen.“

„Wertschätzung für die vielfältige und kreative Kulturlandschaft“

Der Tag der Regionalkultur wurde am 19. Mai 2021 als Weckruf der Öffnung nach den coronabedingten Lockdowns ausgerufen. Denn ab diesem Tag nahm der Kulturbetrieb wieder Fahrt auf, Probenräume und Veranstaltungsorte wurden wieder geöffnet.

„Deswegen wird dieser Tag jedes Jahr zelebriert. Er soll uns allen Dankbarkeit und Wertschätzung für die vielfältige und kreative Kulturlandschaft vermitteln. Und er soll uns die Verantwortung für den reichhaltigen Schatz der Regionalkultur bewusst machen“, ergänzt Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber.

Deklaration wurde um neue Begriffe erweitert

Anlässlich des Gedenktages hat die Kultur.Region.Niederösterreich ihre Deklaration zur Bedeutung der Regionalkultur neu aufgelegt und sie um die Begriffe „Vertrauen“, „Mut“ und „Haltung“ erweitert. „Denn mit dem Mut und der Haltung ihrer Trägerinnen und Träger gibt die Regionalkultur Halt“, begründet Martin Lammerhuber. Für ihn werden in der Deklaration einerseits Werte und Inhalte der Regionalkultur festgehalten, andererseits spiegelt sie für ihn die Bemühungen, die Kultur zu fördern, zu begleiten und mit Angeboten zu bereichern, wider.

Sylvia Schneider, geschäftsführende Gemeinderätin der Marktgemeinde Petronell-Carnuntum, nutzt die Deklaration, um im Gemeinderat von Petronell-Carnuntum Überzeugungsarbeit für die regionale Kulturarbeit zu leisten. „Gerade wenn es um die Verteilung von Budgets geht, wird der Kultur schnell die Relevanz abgesprochen. Die Services der Kultur.Region.Niederösterreich sind Inspiration und Argumentarium zugleich“, meint sie.

Wettbewerb zum Thema „Regionalkultur ist Vielfalt“

Wie sehr die Regionalkultur von Gefühlen und Empfindungen genährt wird, aber auch positive Emotionen auslösen kann, soll ein neuer Wettbewerb „einfangen“: Anlässlich des Jahrestags der Regionalkultur lädt die Kultur.Region.Niederösterreich zum Bewerb „Regionalkultur ist Vielfalt“. Er soll abbilden, wie Regionalkultur als wertvolle Lebensader Gemeinden und Regionen belebt und in tausenden Veranstaltungen ihre Lebendigkeit und Vielfalt zeigt.

Ihre kreativen Zugänge zum Thema können Personen mit Wohnsitz in Niederösterreich bis zum 30. September 2023 einsenden - per Mail an regionalkultur@kulturregionnoe.at. Zum einen mit einem kurzen Text oder Gedicht, oder aber mit aussagekräftigen Fotos, welche die „Poesie“ und Kraft der Regionalkultur zum Ausdruck bringen, beziehungsweise mit lebendig gestalteten Videos. Mehr Infos zu den Teilnahmebedingungen gibt es auf www.kulturregionnoe.at.