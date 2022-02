Hoffnung wachhalten: „Tag des Geweihten Lebens“

14 männliche Ordensgemeinschaften mit 194 Ordensangehörigen sowie sieben weibliche Ordensgemeinschaften mit 92 Ordensangehörigen gibt es in der Diözese St. Pölten. Der „Tag des Geweihten Lebens“ am 2. Februar stellt ebendiese Orden sowie die Säkularinstitute für die Kirche in den Mittelpunkt. Auch in den Bereichen Pfarrseelsorge, Pastoral, Exerzitien, Soziales, Kultur oder Bildung (an den Ordensschulen werden 5.312 Schüler betreut) sind diese von großer Bedeutung.

Der Wiener Kardinal Christoph Schönborn machte bei einer Vesper im Stephansdom Ordensleuten Mut, mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Er räumte ein, dass in Österreich deren Zahl immer weniger werde. Er wolle aber alle Ordensleute ermutigen, „nicht in Angst zu leben, wie es weitergeht, und auch nicht an Vergangenem festzuhalten“. Krisen, abnehmende Zahlen und nachlassende Kräfte sind laut Papst Franziskus auch eine Einladung, „unser Leben und unsere Gemeinschaften zu erneuern“. Gefragt seien tägliche Treue, das Kümmern um die kleinen Dinge und das Wachhalten von Hoffnung.