Tage der Musikschulen Junge Künstlerinnen und Künstler präsentierten ihre kreativen Talente

Lesezeit: 3 Min NR NÖN Redaktion

Die jungen Talente Hendrik Hartner, Sophie Leeb, Eleonore Hössinger, Josephine Hajek und Alexander Miestinger präsentierten am Freitag und Samstag ihr Können im Rahmen der "Tage der Musikschulen". Foto: MKM

Werbung

A m Freitag und Samstag, den „Tagen der Musikschulen“, nahmen junge Künstlerinnen und Künstler in Niederösterreich interessierte Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise in ihre Welt der Musik und Kunst. Bei insgesamt 170 Veranstaltungen, darunter Konzerte und Mitmach-Aktionen, zeigten die jungen Talente, was sie können. Bei den kommenden „regionalen Aktionswochen“ wird zum Schnuppern eingeladen.