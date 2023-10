1.000 Kunstschaffende präsentieren am Wochenende ihre Werke

Kunstwerke betrachten, mehr über ihre Entstehung erfahren und mit lokalen Kunstschaffenden ins Gespräch kommen kann man am Wochenende wieder in ganz Niederösterreich. Etwa 1.000 Künstlerinnen und Künstler öffnen am Samstag, 21. Oktober und Sonntag, 22. Oktober, wieder die Türen zu ihren Ateliers und Werkstätten. Ein Angebot gibt es in 350 Orten — wo genau, erfahren Sie hier. Präsentiert werden Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Film, Grafik, Schmuckdesign, Installationskunst sowie Kunsthandwerk. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer bieten zudem ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit kreativen Aktivitäten für Groß und Klein, Lesungen oder musikalische Darbietungen.

„Der Charme der 'Tage der offenen Ateliers' liegt für mich in der niederschwelligen Begegnung mit Kunst, die in allen Ecken und Enden von Niederösterreich präsent ist. Besonders gefällt mir das Zusammenspiel von Kunstschaffenden und Publikum — hier werden nachhaltig 'Brücken gebaut' für ein positives Miteinander“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Gespräch mit Harald Knabl, dem Geschäftsführer der Kulturvernetzung Niederösterreich GmbH, beim „Kick-off“ der „Tage der offenen Ateliers“. Gedacht sei das von der „Kulturvernetzung NÖ“ organisierte Event auch als Veranstaltung für Menschen, die sonst mit Kunst und Kultur weniger am Hut haben.