Tage der offenen Ateliers Ein Wochenende im Atelier

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Eine von 937: Die Mostviertler Keramikkünstlerin Ulli Zerzer öffnet am 15. und 16. Oktober ab 14 bzw. 10 Uhr ihre Ateliertüren in St. Leonhard am Forst. Foto: Ulli Zerzer

20 wird Niederösterreichs mittlerweile größte Kulturvernetzungsinitiative in Sachen Kunst heuer. Und feiert, wie schon der Name der Tage der offenen Ateliers sagt, im Atelier. Und in der Galerie, im Studio oder in der Werkstatt...