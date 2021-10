Gelungene Begegnung mit der Kunst

Zahlreiche große und kleine Besucher begaben sich auf eine Entdeckungsreise zur immensen künstlerischen Vielfalt in die rund 600 teilnehmenden Ateliers, Galerien, Studios und Werkstätten in ganz NÖ.

Die teilnehmenden Künstler sowie Kunsthandwerker freuten sich über ein reges Interesse von vielen tausend Besuchern.

Ateliers geöffnet Künstler aus dem Bezirk Horn präsentierten sich vielfältig

„Danke allen Künstlerinnen und Künstlern in 350 teilnehmenden Orten, die mit ihren Werken ein kunst- und kulturbegeistertes Publikum inspiriert haben. Ich bin überzeugt, dass all die Kreativität Spuren bei den Besucherinnen und Besuchern hinterlassen hat“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.