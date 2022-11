Theaterfestival für Kinder & Jugend: 16 Tage und jede Menge Träume(r)

Werbung

„Ich glaube, dass Fantasieren und Träumen in der aktuellen Zeit zu kurz kommt. Wir möchten dem harten und tristen Alltag etwas Buntes und Fantasievolles entgegensetzen“, sagt Intendant Holger Schober-Dufek. „Das Festival soll daher alle Spielarten der Kreativität und der Fantasie anstacheln.“

Für die zweite Ausgabe des Festivals für das junge Publikum von 4. bis 28. November in Horn ist daher eine „Charmeoffensive“ geplant. Kinderbuchklassiker, Tanzvorstellungen, Figuren- und Musiktheater, Live-Hörspiel und interaktive Performances gibt es für das junge Publikum. Da fliegen die Hüte und Jonglierbälle, tanzen die Füße, steppen Bär und Tiger und schlüpft der Pinguin aus dem Ei.

Den Anfang machen am 4. November die Kinderklassiker „Oh wie schön ist Panama“ und die „Greuliche Griselda“. Am 6. November kommt der „Gestiefelte Kater“ in einer außergewöhnlichen Theaterfassung ins Kunsthaus Horn. Weniger mit Händen, aber mehr mit Füßen wird beim Fußtheater von Anne Klinge vom Abenteuer des Katers Kasimir erzählt. Grenzenlose Fantasie versprechen der „Circus der Träume“ am 12. November und das zuckersüße Puppentheater „Ping Pong Pinguin“ am selben Tag.

Zum ersten Mal gibt es Theater für die Allerkleinsten, nämlich beim „Babytag“ am 19. November. Die Mitmach-Performance „Baja Buf“ richtet sich an Babys von zehn bis 24 Monate. Gemeinsam mit vier Performerinnen können sie spielerisch Tanz entdecken.

Ein großer Augenmerk liegt bei den Tagträumer*innen außerdem auf Vorstellungen für Schulen und Kindergärten.

Auch auf die Großen wird nicht vergessen. Für die erwachsenen Zuseher gibt es an den Freitagen Konzerte im Tonkeller und Abendvorstellungen an den Samstagen, wie „Janus“ am 5. November.

Nach dem farbenfrohen Herbstrauschen des Novembers kommt der Winterzauber. Ab 4. Dezember bringen die Tagträumer*innen die Eigenproduktion von „Der Nussknacker“ mit Tanz, Schauspiel und Live-Musik auf die Bühne.

www.tagtraeumerinnen.at