„Das ist nicht nur ein Gag!“ Sagt Bernd Bienert. Und meint den Titel seiner jüngsten Opernpremiere, mit der der Theatermacher heuer Geburtstag feiert. Zehn Jahre bringt sein Teatro Barocco schon Rares – und vor allem Originales – auf die Guckkastenbühne. Und hat heuer Glucks Kammeroper „La Corona“ („die ist nicht uraufgeführt worden, weil der Kaiser vorher gestorben ist“) und Bendas Melodram „Philon und Theone“ („das lag noch in der Nationalbibliothek“) ausgegraben.

Um eine wilde Jagd („auf den Kalydonischen Eber, das war wie eine Pandemie“), drei mutige Damen und einen Prinz („die wurden alle von den Kaisertöchtern gespielt“) und einen Namenstag geht es in der ersten. Um eine verlorene Liebe („das ist der Gegenpol zu Pygmalion“) geht es im zweiten, eine Welturaufführung.

Und gespielt wird, nach Laxenburg, Altenburg und Baden, heuer erstmals in der Burg Perchtoldsdorf („da komm ich her, und da hat Gluck auch einen Sommer verbracht“) – mit einem großen Ensemble („19 Musiker plus eine Glasharmonika“), ganz jungen Sängerinnen („das sind Shooting Stars“) und einem detailgetreu rekonstruierten Bühnenbild („das ist Detektivarbeit“). Bienert: „Wir wollen in die Herzen des Publikums kommen!“

Ab 12. August, www.teatrobarocco.at