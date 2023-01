teatro: Tränen und Träume in Mödling

Werbung

Am Schluss weinten alle. Das Ensemble, das Publikum, die umwerfende Juliette Khalil als "Anne Frank" auf der Bühne und die berührten Ehrengäste in der ersten Reihe. teatro-Gründer und Leiter Norberto Bertassi war dagegen schon zur Begrüßung zu Tränen gerührt - und "extrem glücklich".

Schließlich feiert der Schauspieler und Theatermacher mit seinem Verein heuer dessen 25. Geburtstag. Und hatte sich als Geburtstagsproduktion "in dieser wirklich traurigen Zeit dieses Kind ausgesucht, diese Anne". Die feierte, mit einem wie immer großartigen, jungen Ensemble, in die Beine gehenden Tönen (von Walter Lochmann und Band) und ins Herz gehenden Texten (von Norbert Holoubek, der auch Regie führte), gestern Welturaufführung - und zwar am International Holocaust Remembrance Day, also: dem Internationalen Holocaust Gedenktag.

"Was wir an diesem Tag brauchen", mahnte auch Niederlandes Botschafter, Albert Hendrik Gierveld, der als Gast von Niederösterreichs EU-Landesrat Martin Eichtinger nach Mödling gekommen war, "sind Geschichten von Menschen, die diese Greueltagen überstanden haben" - wie Anne Franks Vater Otto. Diese Geschichte, so Gierveld weiter, sei damals in Holland passiert, "aber diese Geschichten passieren heute noch immer überall auf der Welt". Für Eichtinger sei das Motto dieses Tages "never forget", also: "niemals vergessen" - und es sei "immer entscheidender, dass wir auch Theaterstücke haben, die uns erinnern".

Nickten, klatschten, weinten, schwiegen (nach der letzten Szene, in der die in Bergen-Belsen ermordete Anne Frank von der Leinwand hinter der Bühne lächelte) und jubelten mit: Mödlings Bürgermeister Hans Stefan Hintner, Mödlings Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, Musical-Star und Kindertheatermacher Gernot Kranner und teatro-(Jung-)Star Moritz Mausser.

Gespielt wird bis 2. Februar, www.teatro.at

