Waihofen/Ybbs: Weltladen-Filmzuckerl zeigte aufrüttelnde Doku

Einen Film, der betroffen machte und aufrüttelte, zeigte der Verein Filmzuckerl am Dienstag der Vorwoche in Kooperation mit dem Weltladen Waidhofen mit „The Game – Spiel zwischen Leben und Tod“ in der Filmbühne Waidhofen. Die Dokumentation folgt Flüchtlingen bei ihren verzweifelten Versuchen, die EU-Außengrenze zwischen Bosnien und Kroatien zu überschreiten und schildert die menschenunwürdigen Bedingungen, unter denen diese Menschen rund um die bosnische Stadt Bihać mitten in Europa hausen.

Im Anschluss an die Filmvorführung erzählte Regisseurin Manuela Federl im Gespräch mit Raphael Kößl vom Weltladen von der Arbeit am Film. Georg Jachan aus Gföhl und die Waidhofnerin Roswitha Bramauer berichteten indes von ihren Erfahrungen in der lokalen Flüchtlingsarbeit.