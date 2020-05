Viele sind es nicht. Drei für Kinder, eine für Erwachsene. Und sechs (auch für Erwachsene), die noch überlegen. Das wären dann im besten Fall zehn, die heuer spielen. Zehn von aktuell 29 Spielorten in Niederösterreichs dichter Theatersommerlandschaft (20 davon unter dem Dach von Niederösterreichs Theaterfest).

Die anderen haben schon abgesagt. Und fast zur Gänze ihre diesjährigen Produktionen auf nächsten Sommer verschoben. „Schweren Herzens“, so der Tenor, stellt Amstetten seinen neuen Intendanten also erst 2021 vor, feiert Haag seinen 20. und Melk seinen 60. Geburtstag erst 2021, spielt Klosterneuburg „Die Macht des Schicksals“ und Staatz „Sister Act“ erst 2021, öffnet die Rosenburg ihren „Käfig voller Narren“ erst 2021 und setzt Stockerau erst 2021 seinem Publikum einen „Floh ins Ohr“.

Dafür reitet in Schiltern der „Ritter Rost“ schon Anfang Juli, in Mödling flüchtet der freche Tom Sawyer Mitte Juli und in Asparn springt man ab Ende Juli „zur Seite“. Und in Gars? Soll die „Carmen“ ab Mitte Juli lieben und leiden. Wenn sie nicht doch noch verschoben wird …