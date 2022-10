Landestheater NÖ: „Faust I“

Werbung

Als eine Art Monolog, in dem die Rollen durchlässig sind, die Darsteller ihren eigenen Text spielen und den der anderen wiederholen. Denn „Faust und Mephisto sind nicht zu trennen — zwei Seelen leben in einer Brust“, ist Regisseur Stemann überzeugt. Faszinierend, wie die grandiosen Schauspieler diese Zerrissenheit auf die Bühne bringen und mit Goethes poetischer Kraft auch das Landestheater NÖ drei Stunden lang in ihren Bann zogen.

Fazit: Ein brillanter Theaterabend. Macht Lust auf mehr!