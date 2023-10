Stadttheater Mödling: Herr Figaro und der graue Alltag

Grau ist die Welt nach (oder besser: neben) der Revolution. Der einst „hoch und hochwohlgeborene“ Herr Graf sitzt wegen Betrugs im Gefängnis, der freche Figaro sitzt in seinem Frisiersalon in Großhadersdorf und schert sich mehr um das Gerede seiner Kundschaft als um die Liebe zu seiner Susanne. Und die muss im Paillettenmini im Nachtklub kellnern, bevor sie am Ende doch wieder zurückkehrt, zu Herr und Schloss – und zu ihrem Mann.

Von „Leichtsinn“ und „Launen“ ist da in Rüdiger Hentzschels Inszenierung von Ödön von Horváths Komödie, die Da Pontes Opernlibretto weitererzählt, keine Spur, da hilft auch Mozarts übermütige Musik als Pausenfüller wenig. Ein Lichtblick in Mödlings Stadttheater: Simon Brader als Figaro, überzeugend: Dirk Warme als Almaviva.

Zu sehen ist „Figaro lässt sich scheiden“ noch bis 21. Oktober, www.stadttheatermoedling.at